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محمد إمام يروج لمسلسله الجديد "النمر"

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر الفنان محمد إمام، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مع أبطال مسلسله الجديد النمر المقرر عرضه في رمضان المقبل.


وعلق محمد إمام، على الصورة قائلًا: "رجالة النمر.. جدع اللى هيطلع حى، رمضان 2021.. توكلنا على الله".


مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.


مسلسل النمر، تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.


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