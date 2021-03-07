إسلام أبازيد يقدم روشتة علاج لشكاوى "الترقيات الدفترية" في الصحف القومية

قال الزميل إسلام أبازيد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الزملاء داخل المؤسسات الصحفية، وخاصة الصحف القومية، يواجهون مشكلة حقيقية فيما يتعلق بملف "الترقيات الدفترية".





وأكد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضرورة تفعيل حقوق السادة الزملاء في "الترقيات الدفترية"، لاسيما وأن لائحة المؤسسات القومية الموحدة تتضمن ضرورة حصول الزملاء على حقوقهم في هذه الترقيات، وذلك وفقًا لضوابط تحددها كل مؤسسة، فيما يتعلق بسنوات الخبرة فقط، بالإضافة إلى تطبيق ذلك داخل الصحف الحزبية والخاصة.





وتابع: "لكي يكون الحديث واقعي، فيمكن تطبيق ذلك من خلال التنسيق الدائم مع لجنة "التسويات" في ذلك الملف الهام، حفاظًا على حقوق السادة الزملاء".





وكان قد تقدم الزميل الصحفي إسلام أبازيد، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 19 مارس الجاري.



