عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

أعلنت تقارير إعلامية إسبانية فوز خوان لابورتا في انتخابات رئاسة برشلونة ليصبح رئيسًا للنادي الكتالوني في ولاية ثانية، وذلك بعدما تفوق في الانتخابات التي أقيمت اليوم الأحد، على منافسيه فيكتور فونت، وتوني فريشيا.





ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة انتخابات برشلونة وفوز لابورتا برئاسة النادي الكتالوني بشكل رسمي في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، أو مع الساعات الأولى من صباح الاثنين، ليبدأ ولايته الجديد مع البرسا.





وتولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة في ولايته الأولى في الفترة من عام 2003 وحتى 2010، وخلال مدة رئاسته والتي امتدت إلى 7 أعوام، أن يحقق الفريق الكتالوني العديد من البطولات والألقاب في عهده، ويأمل أن يواصل مسيرة النجاح في ولايته الثانية خاصة وأنه يعود في فترة عصيبة يعيشها البرسا.





وجاءت بطولات برشلونة في الولاية الأولى لـ"خوان لابورتا" على النحو التالي:-





خوان لابورتا استطاع خلال ولايته الرئاسية الأولى لنادي برشلونة والتي امتدت لـ 7 أعوام تحقيق العديد من البطولات والانجازات أبرزها السداسية التاريخية عام 2009، وجاءت قائمة بطولات الفريق الكتالوني في عهده كالتالي:





- الدوري الإسباني (4 مرات) مواسم 2004-2005 و2005-2006 و2008 -2009 و 2009-2010.

- دوري أبطال أوروبا (مرتين) موسمي 2005 – 2006، 2008 – 2009.

- كأس ملك إسبانيا (مرة وحيدة) 2008 – 2009.

- كأس السوبر الإسباني (3 مرات) 2005، 2006، 2009.

- كأس العالم للأندية (مرة وحيدة) 2009.

- كأس السوبر الأوروبي (مرة وحيدة) 2009.





لم تقتصر انجازات لابورتا داخل برشلونة على فريق كرة القدم فقط، ولكنها امتدت لباقي الألعاب الرياضية بالنادي وجاءت كالتالي:





كـرة السلـة :





2 الدوري الاسباني: 2003-2004، 2008-2009.

2 كأس الملك: 2006-2007، 2009-2010 .

2 كأس السوبر : 2004-2005، 2009-2010.

1 الدوري الاوروبي: 2009-2010





كـرة اليـد :





1 دوري كرة اليد : 2005-2006.

3 كأس الملك : 2006-2007، 2008-2009، 2009-2010.

2 كأس السوبر الاسباني : 2006-2007، 2008-2009.

1 الكأس الأوروبية : 2004-2005.

1 كأس السوبر الأوروبي : 2004.

3 دوري كرة اليد الكتالوني : 2005 - 2006 - 2007.





الهوكـي :





5 الدوري : 2004-2005، 2005-2006، 2006-2007، 2007- 2008، 2008- 2009، 2009-2010.





2 كأس الملك: 2005 - 2007.

4 كأس السوبر الاسبانية : 2004-2005، 2005-2006، 2007- 2008، 2008-2009.

3 الكأس الأوروبية : 2004-2005، 2006- 2007، 2007-2008 ، 2009-2010.

4 كأس الكونتيننتال :2004-2005، 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008.

1 كأس سيرز : 2005-2006.

2 كأس الانتركونتيننتال : 2005-2006، 2007-2008.



