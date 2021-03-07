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أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن أشرف بن عياد مراسل قنوات بي إن سبورتس، عن فوز خوان لابورتا برئاسة برشلونة، وهو ما أكده أيضًا استطلاع رأي القناة الثالثة الكتالونية.

ويتنافس على رئاسة نادي برشلونة كل من خوان لابورتا وتوني فريشيا وفيكتور فونت، خلفًا للمقال جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق البلوجرانا.

وأجريت اليوم الأحد انتخابات رئاسة نادي برشلونة، لاختيار رئيسًا للنادي حتى عام 2026، خلفًا لبارتوميو.

وكان بن عياد قد أكد أيضًا أن كل من كارليس بويول ولويس إنريكي وبارتوميو حضروا إلى ملعب كامب نو من أجل المشاركة في الانتخابات.

وقال خوان لابورتا بعد فوزه بانتخابات رئاسة نادي برشلونة: "دعونا نعمل الآن ونعيد برشلونة إلى وضعه الطبيعي".

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