هانى الناظر: المياه الغازية لا تمنع تساقط الشعر

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، حقيقة إمكانية استخدام المياه الغازية في علاج تساقط الشعر، مشيرا إلى أن كل أنواع المياه الغازية لا يمكن استخدامها كعلاج لتساقط الشعر، ولن تمنع سقوطه.



وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مساء Dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن مادة حمض الفسفوريك الموجودة في المياه الغازية تسبب لمعان الشعر فقط، لافتا إلى أن علاج تساقط الشعر يتطلب وسائل معنية.



ونوه بأن نسبة كبيرة من المتعافين من فيروس كورونا يعانون من تساقط الشعر، وذلك نتيجة للضعف الذي تعرضوا له خلال فترة الإصابة.

