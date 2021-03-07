أستاذ علاقات دولية: النخبة السياسية لا تفي بوعودها للشعب الأمريكي

قال الدكتور أحمد عجاج، أستاذ العلاقات الدولية، إن النخبة السياسية لا توفي بوعودها للشعب الأمريكي ولم تحل قضايا الفساد، مشيرا إلى أن الديمقراطية تواجه مشكلة كبيرة.



وأضاف "عجاج"، خلال حديثه لـ قناة "الغد"، أن المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية ليست داخلية فقط بل امتدت للخارج، موضحا أن المشكلة الداخلية تكمن في التعامل الداخلي مع الشعب الأمريكي.



وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الشعب الأمريكي يرى أنه مستغل، وهناك فساد يطفو على السطح مع المتغيرات الخارجية والتعامل مع العديد من الملفات.



وأعدت مؤسسة "فريدوم هاوس" لحالة الحريات السياسية والمدنية أظهر تراجعا في مظاهر الديمقراطية بأمريكا، مرجعة ذلك لهجوم الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطية، ليضع بلاده ضمن 25 دولة تراجعت فيها الديمقراطية خلال العقد الأخير، وأن اقتحام مقر الكونجرس بعد خطاب ترامب الرافض لنتائج الانتخابات كان أحدث مظاهر تراجع الديمقراطية في الولايات المتحدة.

