خاص- الكشف عن موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للأهلي

كشف مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي، عن موعد مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.





وكانت لجنة الكرة بالمارد الأحمر قد قررت إيقاف كهربا شهر وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب حديثه الغير لائق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء عقب مباراة الجيش بالدوري الممتاز.





وقال مصدر بالفريق الأحمر، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، عقد جلسة مع موسيماني وجهازه المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأحد، لتحديد موقف كهربا من المشاركة في التدريبات الجماعية.









وأضاف، أن موسيماني وافق على عودة اللاعب للدخول في التدريبات الجماعية التزاما للوائح الاتحاد الدولي، وذالك عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي القادمة والمحدد لها الثلاثاء الموافق 16 من الشهر الجاري، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.