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فيردر بريمن يسقط في فخ التعادل أمام كولن بالدوري الألماني
الأحد 07/مارس/2021 - 11:34 م
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سقط نادي فيردر بريمن في فخ التعادل أمام كولن بهدف لكل منهما في الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.
تقدم المهاجم الأمريكي جوش سارجينت لفريق فيردر بريمن (ق66) من المباراة التي أقيمت على ملعب راين إنرجي في مدينة كولونيا، بينما تعادل الظهير الألماني يوناس هيكتور لكولن (ق83).
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بريمن إلى 27 نقطة في المركز الـ12، بينما ارتفع رصيد كولن إلى 22 نقطة في المركز الـ14.
ويتصدر بايرن ميونخ البطولة برصيد 55 نقطة، يليه لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.
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