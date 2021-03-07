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إدانات عربية واسعة لاستهداف ميليشيات الحوثي ميناء رأس تنورة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
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أدانت الكويت، منذ قليل، مواصلة ارتكاب الحوثيين جرائم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة، وشركة أرامكو في الظهران.

فيما أعربت مملكة البحرين، عن أدانتها لمحاولة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلي أن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة من جهة البحر انتهاك للقوانين الدولية.

هذا وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة دون طيار قادمة من جهة البحر, ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

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