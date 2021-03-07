إدانات عربية واسعة لاستهداف ميليشيات الحوثي ميناء رأس تنورة









أدانت الكويت، منذ قليل، مواصلة ارتكاب الحوثيين جرائم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة، وشركة أرامكو في الظهران.





فيما أعربت مملكة البحرين، عن أدانتها لمحاولة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلي أن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة من جهة البحر انتهاك للقوانين الدولية.



