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مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

الأحد 07/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر مسؤولو نادي الزمالك على إحداث تغييرات في الجهاز المعاون، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد الهزيمة من الترجي التونسي.

 

وخسر الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك مفاضلة بين كل من سامي الشيشيني ومحمد صبري للدخول في الجهاز الفني على حساب مدحت عبدالهادي، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

 

وتابع المصدر، أن هذا التغيير كان من المقرر أن يحدث خلال مباراة وادي دجلة في بطولة الدوري المصري، لكن باتشيكو أصر على استكمال الجهاز المعاون مع الوعود بتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

 

ويحتل الترجي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين.

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