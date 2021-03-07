مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني
استقر مسؤولو نادي الزمالك على إحداث تغييرات في الجهاز
المعاون، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،
وذلك بعد الهزيمة من الترجي التونسي.
وخسر الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة
أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات
لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك مفاضلة بين كل
من سامي الشيشيني ومحمد صبري للدخول في الجهاز الفني على حساب مدحت عبدالهادي، في ظل
تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.
وتابع المصدر، أن هذا التغيير كان من المقرر أن يحدث خلال
مباراة وادي دجلة في بطولة الدوري المصري، لكن باتشيكو أصر على استكمال الجهاز المعاون
مع الوعود بتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.
ويحتل الترجي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، في
حين يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين.