اليوم.. طلاب أولى ثانوي يختتمون الامتحانات بمادتي التاريخ والكيمياء

تنتهي امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين حيث يخوض الطلاب في أخر يوم مادتي التاريخ والكيمياء.





وكان قد حضر 586 ألف و837 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألفا و104 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، أمس، لأداء اختبار مادتي "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.





وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألف و581 طالبا/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 ألف و256 طالبا/طالبة، على مستوى الجمهورية.





وتمكن 373 ألف و984 طالبا/طالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 ألف و187 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالي الشعبة الأدبية.





كما أدى 27 ألفا و16 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.7%.



