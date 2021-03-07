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وزير الاتصالات: "سيستم" الامتحانات يعمل الآن بكفاءة عالية وتداركنا التعثرات

الأحد 07/مارس/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "سيستم" الامتحانات هو مجموعة عناصر من خلاله يتم تلقي الخدمة، حيث إن البنية المعلوماتية واحدة من عناصره، قائلا  "سيستم الامتحانات يعمل بكفاءة".

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إجراء الامتحانات في بيئة معلوماتية جيدة وذو كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الأزمة جاءت بسبب قلة القنوات المتاحة للخوادم العاملة على السيستم.

وأوضح أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم وتم مساعدة العاملين بالوزارة لمساعدتهم في حل الأزمة، مؤكدًا أنه كان هناك جهد خارق وشغل جيد في بناء المنظومة التعليمة عن بعد، إلا أن تعثرات الساعات الأولى من الامتحانات تم تداركها.

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