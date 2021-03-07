عمرو أديب: ما يفعله الحوثيون مع المملكة عبث.. والعالم العربي يقف خلف السعودية



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن قوات الدفاع السعودي لديها مهارة كبيرة في اصطياد هذه الأهداف، مضيفا أن هناك تجروأ من جانب الحوثيين على الأهداف المدنية السعودية، والوضع أصبح مشتعل وصعب جدا.



وأضاف أن قوات الحوثي تجرأت تجرؤ شديد بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الجديدة برفع صفة الإرهاب عنهم، فما كان من الحوثي الآن إلا أن يستهدف الأماكن المدنية، واصفا ما يقوم به الحوثيين والإيرانيين بـ "العبث"، معلقا: "أرجو أن تكون إدارة بايدن شايفة رد الفعل"، مؤكدا أن ما يحدث خطير والعالم العربي كله يقف خلف المملكة العربية السعودية، والمملكة لا ترضخ للابتزاز.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجبهة السعودية اليمنية شهدت تصعيد خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن السعودية كانت تدافع عن نفسها ضد هجمات الطائرات المفخخة التي تطلقها قوات الحوثي من اليمن، وتحملت كثيرا على مدار الشهور والأسابيع الماضية.