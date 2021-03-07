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حمدي عبدالعظيم: 25 ألف إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويًا في مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن هناك إمكانية للتوسع لتشمل المبادرة الرئاسية جميع أنواع الاورام لتشمل الرئة والقولون والكبد، وليس اورام الثدي فقط، معقبًا: "هذا تطور منطقي لتطوير منظومة مصر الصحية في علاج الاورام عامة، لكن في الوقت الحالي منصب على تطوير كافة قنوات العلاج سواء بالجراحة أو الاشعاع أو الجراحة ،ايضًا التشخيص الدقيق".

وتابع "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد: " لدينا حوالي 50 حالة مصابة بالسرطان الثدي لكل 100 ألف أنثى، حيث أن مصر لديها سنويًا 25 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي، وهو ما يمثل نصف معدل الحدوث في الاصابات مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين، ومن ثم مصر ليست من الدول الاكثر شيوعًا حيث نقل في مصر كنسبة إصابات مقارنة بالولايات المتحدة وأوربا الغربية ".

ولفت إلى ان استعداد المنظومة الصحية في مصر مبكرًا، للتعاطي مع إصابات أورام الثدي، يأتي في إطار الرؤية والاستقراء للمستقبل، حيث تؤكد الدراسات أنه لو لم يكن ما تشهده المنظومة الان من تطوير وجاهزية ستتطور أعداد الاصابات في مصر بمعدل70- 75 ألف حالة سنويًا مقارنة بنحو 25 ألف حاليا لكل عام.

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