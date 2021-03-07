كاتب سعودي: التحالف سينفذ عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثيين

قال محمد الساعد، الكاتب الصحفي السعودي، إن كفاءة قوات الدفاع الجوي السعودي رقم صعب في الصراع مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرًا إلى أن الحوثيين لا يستهدفون مناطق عسكرية كما يدَّعون، لأنهم لا يمتلكون الإحداثيات والقدرات العسكرية اللازمة، لكنهم مجرد عصابة استولت على عتاد الجيش اليمني. وأضاف «الساعد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «هم يستهدفون مناطق مدنية ومطارات ومناطق صناعية مدنية، وفي نهاية هذا الأمر قد يتساقط بعض الشظايا»، مشددًا على أن «ممارسات الحوثي تستهدف المدنيين وغير مقبولة». وتابع الكاتب الصحفي السعودي أنه لولا الخبرات العسكرية السعودية لتحولت هذه الاستهدافات لكارثة إنسانية، إذ أنها تستهدف المدنيين كما يفعل الإرهابي عندما ينفذ التفجيرات؛ فهو يقتل الكثير منه، مؤكدًا على أن المملكة العربية السعودية تعيش دون قلق بسبب طبيعة السعوديين، ولأن هناك ثقة في قوات الدفاع الجوي السعودي وحكمة المملكة وقدرات القوات المسلحة السعودية. وأردف الكاتب السعودي أن إيران نفَّذت محاولة اعتداء مباشر على ميناء رأس تنورة، لأن مواقع ميليشيا الحوثي تبعد عن الميناء بأكثر من 1300 كم، ومن الصعوبة أن يكون هناك طائرة مسيرة تستطيع التحليق عبر هذه المسافة الطويلة، لذلك فإن البيان السعودي أشار إلى أن الطائرة المسيرة التي استهدفت الميناء جاءت من البحر والجهة المقصودة هى إيران. وأوضح محمد الساعد قائلا: «هذا الأمر يؤكد على أن ميليشيا الحوثي ليست إلا مقاولا من الباطل دون أن يكون لها قدرات عسكرية حقيقية، فهى مجرد ميليشيا إرهابية تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الإيرانية في طهران». وأكد «الساعد» أن هذا الاستهداف فشل ولم يصل إلى الميناء الذي يعتبر أكبر ميناء تصدير بترول على مستوى العالم، وبالتالي فإن استهدافه يعد استهدافا لإمدادات الطاقة في العالم وليس فقط للملكة العربية السعودية، داعيا العالم إلى الاتحاد والتصدي للإرهاب الإيراني والحوثي. ولفت الكاتب السعودي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أعطت إشارة سلبية التحالف، بتحويلهم من جماعة إرهابية إلى جماعة يمكن التفاوض معها والجلوس معها؛ وهو أمر خاطئ استخدمه الحوثيون في محاولة استهداف الاقتصاد العالمي. وأوضح «الساعد» قائلا: «تأتيني معلومات خاصة عن استهدافات سعودية عسكرية عبر التحالف العربي لكل مراكز العمليات الحوثية ومراكز إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، كما أن التحالف الدولي له أخلاق، ويحاول تخفيف آثار العمليات العسكرية حتى لا تصيب المدنيين، ومع نفذت عمليات دقيقة أصابت قيادات حوثية».



