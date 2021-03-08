برفقة بناته.. أحمد زاهر يشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لهم

يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة بناته وعلق قائلاً"أخواتي"، وحازت الصورة على الكثير من التعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.