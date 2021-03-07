Advertisements

7 معلومات لا تعرفها عن ميناء رأس تنورة السعودي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

منذ قليل أعلنت السعودية عن استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة الظهران، شرقي المملكة.

وكانت الخارجية الأمريكية قبل حدوث الهجوم بساعة قد حذرت مواطنيها القاطنين في شرق المملكة العربية السعودية.

لذا حرص "الفجر" على استعراض أبرز المعلومات عن هذا الميناء المهم وهي كما يلي:

·       يعتبر أكبر ميناء لشحن النفط في العالم.

·       يقع الميناء في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة القطيف.

·       يشحن منه أكثر من 90% من صادرات السعودية من الزيت الخام والمنتجات المكرره.

·       يحد ميناء رأس تنورة، قديماً، من الجهة الشمالية عين ماء رحيمة التي كانت مصدر الماء الوحيد للبدو من قبيلة بني هاجر سكان تلك المنطقة في فترة ما قبل ظهور النفط.

·       تبعد هذه العين عن مركز الجمارك العثماني برأس تنورة محل الدراسة قرابة كيلومترين، تقريباً، إلى جهة الشمال.

·       تعتبر ناقلات الزيت في رأس تنورة من أهم الوسائل التي يُشحن فيها الزيت الخام ومنتجاته من اماكن الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

·       ستقبل فرضة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية يومياً حوالي ست ناقلات يبلغ متوسط حمولة الواحدة منها حوالي خمسة وعشرين ألف طن.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميناء رأس تنورة السعودية والخارجية الأمريكية السعودية

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

منذ أقل من ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 7 ساعات

صديق ميسي.. ماركا تفجرها وتكشف عن هوية رئيس برشلونة الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

منذ 36 دقيقة

خاص- الكشف عن موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

دخول وخروج 30 سفينة لموانئ بورسعيد

دخول وخروج 19 سفينة لموانئ بورسعيد

شحن ٢٩٦٠٠ طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد خلال شهر يناير

موانئ بورسعيد تستقبل 1000 رأس ماشية

إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية على دخول مياهها الإقليمية

واردات العراق من النفط الهندي تقفز إلى مستوى قياسي في أغسطس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

11:30 م

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

11:59 م

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

11:16 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟