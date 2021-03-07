7 معلومات لا تعرفها عن ميناء رأس تنورة السعودي

منذ قليل أعلنت السعودية عن استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة الظهران، شرقي المملكة.

وكانت الخارجية الأمريكية قبل حدوث الهجوم بساعة قد حذرت مواطنيها القاطنين في شرق المملكة العربية السعودية.

لذا حرص "الفجر" على استعراض أبرز المعلومات عن هذا الميناء المهم وهي كما يلي:

· يعتبر أكبر ميناء لشحن النفط في العالم.

· يقع الميناء في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة القطيف.

· يشحن منه أكثر من 90% من صادرات السعودية من الزيت الخام والمنتجات المكرره.

· يحد ميناء رأس تنورة، قديماً، من الجهة الشمالية عين ماء رحيمة التي كانت مصدر الماء الوحيد للبدو من قبيلة بني هاجر سكان تلك المنطقة في فترة ما قبل ظهور النفط.

· تبعد هذه العين عن مركز الجمارك العثماني برأس تنورة محل الدراسة قرابة كيلومترين، تقريباً، إلى جهة الشمال.

· تعتبر ناقلات الزيت في رأس تنورة من أهم الوسائل التي يُشحن فيها الزيت الخام ومنتجاته من اماكن الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

· ستقبل فرضة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية يومياً حوالي ست ناقلات يبلغ متوسط حمولة الواحدة منها حوالي خمسة وعشرين ألف طن.