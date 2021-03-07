صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

أسدل الستار على انتخابات نادي برشلونة التي أقيمت اليوم الأحد بإستاد "كامب نو"، وفاز خوان لابورتا برئاسة النادي الكتالوني في ولاية ثانية، وذلك بعد تفوقه على فيكتور فونت، وتوني فريشيا، ليعود مجددًا لرئاسة النادي الذي رحل عنه في عام 2010 بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.





خوان لابورتا استطاع خلال مدة ولايته الرئاسية الأولى في برشلونة تحقيق تحقيق طفرة كبيرة بالنادي وحقق فريق كرة القدم في عهده العديد من الانجازات والبطولات على مدار 7 سنوات، حيث حصد البرسا 12 بطولة، كما توج بالسداسية التاريخية عام 2009، كما استطاعت باق الفرق الرياضية في النادي التتويج بالعديد من البطولات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد:-





1. خوان لابورتا استروخ من مواليد 29 يونيو لعام 1962 بإقليم كتالونيا في إسبانيا.





2. لابورتا سياسي ومحامي شهير تخرج من جامعة برشلونة ولديه مكتب محاماة خاص يدير المعاملات القانونية لعديد من الشركات الكبرى في إسبانيا وخارجها.





3. الرئيس الجديد لبرشلونة متزوج من كونستانزا اتشفيريا ولديه 3 أبنا هم (بول – جولييم – جان).





4. تولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة لأول مرة عام 2003 واستمر حتى 2010، وحاول العودة لرئاسة النادي الكتالوني في انتخابات عام 2015 لكنه خسر أمام جوسيب بارتوميو الرئيس السابق للنادي.





5. يعد "لابورتا" رابع أصغر رئيس في تاريخ برشلونة وتولى رئاسة النادي وعمره 41 عامًا.





6. هو خامس رئيس لبرشلونة من حيث طول الفترة الرئاسية بعدما استمرت ولايته الأولى 7 سنوات، ويسبقه، لويس نونيز (22 عامًا)، خوان جامبر (9 سنوات)، مونتال كوستا (8 سنوات)، فرانشيسكو ميرو سانس (8 سنوات).





7. يعد خوان لابورتا الرئيس رقم 42 في تاريخ نادي برشلونة الإسباني.





8. حقق فريق برشلونة لكرة القدم 12 بطولة في عهد لابورتا (4 دوري إسباني – 2 دوري أبطال أوروبا – 3 كأس السوبر الإسباني – 1 كأس العالم للأندية – 1 كأس إسبانيا – 1 كأس السوبر الأوروبي)، وحقق ا لفريق السداسية التاريخية معه عام 2009.





9. شغل لابورتا منصب عضو البرلمان الكتالوني من 2010 – 2012، وأعلن مرات عديدة أنه يدعم استقلال كتالونيا لتنال حقوقها كاملة كدولة ذات سيادة، وكذلك أعلن أن برشلونة ينتمي إلى كتالونيا ولا يمثل اسبانيا.





10. يرتبط خوان لابورتا بعلاقة وطيدة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، علاقة تصل لحد الصداقة، حتى أن هناك توقعات باستمرار البرغوث مع الفريق الكتالوني بعد فوز لابورتا برئاسة النادي.



