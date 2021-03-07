خاص نكشف بالتفاصيل كواليس مفاوضات سرس الليان مع طارق السيد لتدريب الفريق









قدم أسامة حجاج المدير الفني السابق لنادي سرس الليان الناشط بدوري القسم الثاني المصري، استقالته منذ أيام من تدريب الفريق بعد التعادل أمام جمهورية شبين في إفتتاحية مباريات الدور الثاني.





كواليس مفاوضات سرس الليان مع طارق السيد





وعلى الفور بدأ مسؤولو سرس الليان في التحرك لدراسة عدد من السير الذاتية لعدد من الأسماء التدريبية الكبيرة لتعيين مدير فني جديد خلفا لأسامة حجاج حيث كان آخر المطاف مفاوضات تمت مساء اليوم الأحد مع طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.





من جانبه كشف طارق السيد نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأسبق عن كواليس الجلسة التي جمعته مساء اليوم الأحد بالمهندس محمد عبد الحميد رئيس سرس الليان للتفاوض بشأن تدريب «برازيل المنوفية».





وأوضح طارق السيد أنه طلب من إدارة سرس الليان تعيين سامح إسماعيل مدرب أسوان السابق، مساعدا له في الجهاز الفني الجديد على أن تكون بقية الجهاز من أبناء المدينة.





وجاء هنا الخلاف بين رئيس نادي سرس الليان، الذي طلب تعيين مدربا عاما آخر من الجهاز الفني السابق، وفقا لإمكانات النادي الضعيفة ماديا وهو ما تحفظ عليه الزمالك السابق.





وتابع طارق السيد موضحا أنه لا يتنقل بين أندية كثيرة بغرض المال، ولكنه يريد أن ينجح مع الفريق ويترك بصمه حقيقة ولابد من توفير جميع آليات النجاح لاسيما وأن المنافسة في مجموعة القاهرة على أشدها.





وأكد طارق السيد في تصريحات خاصة لـ«موقع الفجر» أنه يعلم نادي سرس الليان جيدا ومدى جماهيرته في محافظة المنوفية، وأن هدفه النجاح تقديم نتائج وعروض مميزة مع الفريق مشيرا إلى أنه عينه مميزة في كشف مستويات الاعبين والجميع يعلم أنه من أخرج أحمد السيد زيزو وأحمد فتوح للنور مع الزمالك.



