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وزيرة الصحة تشهد إطلاق منصة التعليم الإلكتروني الزمالة المصرية اليوم
الإثنين 08/مارس/2021 - 06:02 ص
منى صموئيل
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تشهد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إطلاق منصة التعليم الإلكتروني الزمالة المصرية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوي الذي تشهد فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات.
وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم عقد فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوي صباح اليوم الاثنين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.
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