وزيرة الصحة تشهد إطلاق منصة التعليم الإلكتروني الزمالة المصرية اليوم

تشهد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إطلاق منصة التعليم الإلكتروني الزمالة المصرية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوي الذي تشهد فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات.



