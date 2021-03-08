فى ذكرى ميلاده.. عادل أدهم يكشف سر هجوم أنور وجدي له فى بداياته





وتابع "وشاركت في ٢٨٠ فيلما بالمشاركة، و٨٠ فيلم بطولة، وبعدها بدأ بعض من المخرجين الأجانب يتابعون أعمالي، وعرض عليا وقتها أكبر المخرجين في هوليوود بالاتجاه للسينما الغربية، ولكن الظروف منعتني وتحديدا رفضي لفكرة مغادرة مصر، أنا شخص أعشق إسكندرية".



واستكمل: أنا دخلت التليفزيون من أول ماكان أبيض وأسود، ولما قابلت الأستاذ نور الدمرداش قولتله أنا رجل مبفهمش في السينما، وجبتله عصاية، قولتله لو غلط اضربني بيها، وكان باله طويل وصبور، والطريف لما كان يتعصب مني كان بيعصب للآخرين مش ليا، وزمان مكنش في مونتاج ولا غيره، ما كان ما كنا نقف نكمل، ولو وقفنا هنا كنا نرجع نص ساعة من أول، من المواقف الطريفة في أحد الأعمال، أحد الزملاء، بدل مايقولي اتفضل ياعزيز بيه، قالي اتفضل يا أدهم بيه".





واستكمل: أنا دخلت التليفزيون من أول ماكان أبيض وأسود، ولما قابلت الأستاذ نور الدمرداش قولتله أنا رجل مبفهمش في السينما، وجبتله عصاية، قولتله لو غلط اضربني بيها، وكان باله طويل وصبور، والطريف لما كان يتعصب مني كان بيعصب للآخرين مش ليا، وزمان مكنش في مونتاج ولا غيره، ما كان ما كنا نقف نكمل، ولو وقفنا هنا كنا نرجع نص ساعة من أول، من المواقف الطريفة في أحد الأعمال، أحد الزملاء، بدل مايقولي اتفضل ياعزيز بيه، قالي اتفضل يا أدهم بيه". وتابع "وشاركت في ٢٨٠ فيلما بالمشاركة، و٨٠ فيلم بطولة، وبعدها بدأ بعض من المخرجين الأجانب يتابعون أعمالي، وعرض عليا وقتها أكبر المخرجين في هوليوود بالاتجاه للسينما الغربية، ولكن الظروف منعتني وتحديدا رفضي لفكرة مغادرة مصر، أنا شخص أعشق إسكندرية".

وكشف عادل أدهم عن بداياته فى مجال التمثيل فى إحدى اللقاءات، حيث قال:" ولدت في إسكندرية، ولما بدأت التمثيل تقابلت مع الفنان أنور وجدي، وكان وقتها أحد أهم الوجوه الفنية، ولكني تفاجأت بمهاجمته قائلًا: متمثلش تاني.. وأخرك توقف قدام المرايا، البعض افتكر إني هبتعد عن الفن وأتركه، ولكن كملت وواصلت المشوار، واتجهت للبيزنس، وعملت في القطن وكنت من كبار تجار القطن في إسكندرية، وفكرت بعدها أسافر بره، ولكن أحد كبار السينما طلب مني العودة للسينما، وقالي هتظهر في شكل جديد".