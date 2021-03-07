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الأمم المتحدة: 8 قتلى بينهم مهاجرون في حريق بمركز احتجاز في صنعاء

الأحد 07/مارس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن حريقا أودى بحياة مهاجرين وحراس في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء، كما أشارت إلى إصابة العشرات.

 

وكتبت منظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقع "تويتر": "نشعر بحزن بالغ إزاء وفاة 8 أشخاص، منهم مهاجرون وحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء اليمنية اليوم".

 

 

وأضافت: "لا يزال سبب الحريق في مركز الاحتجاز غير واضح. لكن يمثل هذا الحادث واحد من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن".

 

وتابعت: "تقوم المنظمة الدولية للهجرة بالاستجابة لما حدث، تحديدا بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحا من بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة. حيث تقوم فرقنا أيضا بتوزيع الطعام على المتضررين".

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صنعاء حريق الامم المتحدة

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