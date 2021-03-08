شعبة الذهب: "الشبكة دلوقتي خاتم ومحبس للعروسة.. ودبلة فضة للعريس" (فيديو)

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت هبوطًا كبيرًا أواخر فبراير الماضي بسبب طرح كميات كبيرة من المعدن الأصفر في البورصات العالمية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هبوط الذهب جاء بعد بدء التواصل للقاح مضاد لفيروس كورونا، مردفا: «السندات والأسهم آخذة في الارتفاع بعد هدوء الحالة الاقتصادية ».





وأضاف أن مبيعات الذهب في مصر ليست كبيرة مثل ما هي في الخارج، وبلغت المبيعات خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي فيما عرف بعام ذروة كورونا بين 20 إلى 30 طنًا سنويًا، حين كانت تصل إلى 50 طنًا قبل كورونا.





وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الذهب انخفض 50 ألف جنيه في الوقت الحالي، مردفا: «الوقت الحالي الأفضل لمن يريد شراء الذهب من المواطنين والمستثمرين».





ولفت إلى أن الحركة سوف تزداد بفعل عيد الأم الفترة المقبلة والأسعار ستشهد تحركًا، موضحا أن «شبكة الخطوبة الآن وصلت بالنسبة للعروسة إلى دبلة وخاتم ذهب كأقصى شيء ودبلة فضة للعريس».



