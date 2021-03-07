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الرئاسة الفلسطينية تدين القصف الحوثي على السعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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دانت الرئاسة الفلسطينية "بشدة" القصف الحوثي الأخير على السعودية، وعبرت عن تضامنهما مع المملكة ووقوفهما معها في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

 

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم، إن "الأفعال الإرهابية من قبل ميليشات الحوثي بحق السعودية، خرق صارخ للقانون الدولي".

 

وأكدت الرئاسة، "وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة، في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها".

 

وأعلنت ميليشيا الحوثي ، في وقت سابق من الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي"، بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

 

وأكدت السعودية لاحقا، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.

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