Advertisements

جومانا مراد لـ"الفجر الفني": أنا خارج سباق رمضان 2021.. وأحضر مفاجأة الشهر الحالي

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشفت النجمة جومانا مراد عن عدم تواجدها فى السباق الرمضاني المقبل 2021، موضحة إنها تستعد لمفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وقالت جومانا مراد لـ"الفجر الفني": "هتشوفوني الشهر ده فى مسلسل بعنوان "مش هنفرح بيكي" وهو من إخراج محمد حماقى وكتابة شهيرة سلام، وإنتاج مها سليم وشركة سنرجي، وهو بيناقش جزء من قضايا المرأة".

يذكر أن جومانا مراد تألقت رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخبار تهمك

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحفي إسلام الكحلي يغادر قسم شرطة الهرم

منذ 43 دقيقة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- الكشف عن موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يعرض خدماته على النصر السعودي واتحاد جدة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

منذ ساعتين

صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 7 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

11:59 م

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

11:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟