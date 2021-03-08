جومانا مراد لـ"الفجر الفني": أنا خارج سباق رمضان 2021.. وأحضر مفاجأة الشهر الحالي

وهو من إخراج محمد حماقى وكتابة شهيرة سلام، وإنتاج مها سليم وشركة سنرجي، وهو بيناقش جزء من قضايا المرأة".



يذكر أن جومانا مراد تألقت رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كشفت النجمة جومانا مراد عن عدم تواجدها فى السباق الرمضاني المقبل 2021، موضحة إنها تستعد لمفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.وقالت جومانا مراد لـ"الفجر الفني": "هتشوفوني الشهر ده فى مسلسل بعنوان "مش هنفرح بيكي"