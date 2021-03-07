Advertisements

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
أعلنت منذ قليل نتائج إنتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، حيث فاز خوان بمهمة إدارة النادي الكتالوني، خلفا  لجوسيب ماريا بارتوميو، الذي استقال من منصبه.

فوز لابورتا بالانتخابات الرئاسية في برشلونة

وحصل خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني على 57.69% من أصوات أعضاء نادي برشلونة، متفوقا على صاحب الترتيب الثاني فيكتور فونت وتوني فريشيا.

من جانبه ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة حسم سباق الإنتخابات بشكل رسمي، متفوقا على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا.

وأقيمت إنتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة، بدءا من التاسعة صباح اليوم أمس الأحد وانتهت في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشارك حوالي 57 ألف عضو من إجمالي 87 ألف عضو بالجمعية العمومية لنادي برشلونة الإسباني، في العملية الانتخابية، من بينهم 20 ألفا و663 عضوا صوتوا عبر البريد الإلكتروني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لابورتا فونت برشلونة أنتخابات برشلونة

أخبار تهمك

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خاص- الكشف عن موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للأهلي

منذ أقل من ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 4 ساعات

صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

منذ 36 دقيقة

صديق ميسي.. ماركا تفجرها وتكشف عن هوية رئيس برشلونة الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

منذ أقل من ساعة

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

منذ أقل من ساعة

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على المرشحين لرئاسة نادي برشلونة

تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

مرشح برشلونة: لدينا إتفاق مع ثلاث لاعبين رائعين

ما بين الإرث القديم والتطلعات الجديدة.. ملفات مصيرية تواجه رئيس برشلونة القادم

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

صديق ميسي.. ماركا تفجرها وتكشف عن هوية رئيس برشلونة الجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

11:30 م

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

11:59 م

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

11:16 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟