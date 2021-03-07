عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

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عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة
الأحد 07/مارس/2021 - 11:59 م
علي خلاف
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أعلنت منذ قليل نتائج إنتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، حيث فاز خوان بمهمة إدارة النادي الكتالوني، خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، الذي استقال من منصبه.
فوز لابورتا بالانتخابات الرئاسية في برشلونة
وحصل خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني على 57.69% من أصوات أعضاء نادي برشلونة، متفوقا على صاحب الترتيب الثاني فيكتور فونت وتوني فريشيا.
من جانبه ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة حسم سباق الإنتخابات بشكل رسمي، متفوقا على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا.
وأقيمت إنتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة، بدءا من التاسعة صباح اليوم أمس الأحد وانتهت في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وشارك حوالي 57 ألف عضو من إجمالي 87 ألف عضو بالجمعية العمومية لنادي برشلونة الإسباني، في العملية الانتخابية، من بينهم 20 ألفا و663 عضوا صوتوا عبر البريد الإلكتروني.
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