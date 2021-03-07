عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

أعلنت منذ قليل نتائج إنتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، حيث فاز خوان بمهمة إدارة النادي الكتالوني، خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، الذي استقال من منصبه.





فوز لابورتا بالانتخابات الرئاسية في برشلونة





وحصل خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني على 57.69% من أصوات أعضاء نادي برشلونة، متفوقا على صاحب الترتيب الثاني فيكتور فونت وتوني فريشيا.





من جانبه ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة حسم سباق الإنتخابات بشكل رسمي، متفوقا على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا.





وأقيمت إنتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة، بدءا من التاسعة صباح اليوم أمس الأحد وانتهت في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



