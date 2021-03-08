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عمرو أديب: "المشانق متعلقة لـ محمد صلاح في بريطانيا" (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب محمد صلاح في محنة، ويمر بأسوأ أيامه منذ انضمامه لنادي ليفربول، مضيفا: "لم يصادف محمد صلاح أيام أسوء من اللي هو فيها".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الوضع ليس سيئا لمحمد صلاح فقط، ولكن أيضا لنادي ليفربول الذي تتوالى فيه الهزائم، حيث خسر اليوم أمام نادي ترتيبه 17 في الدوري الإنجليزي، وحظ محمد صلاح السيئ جعله سبب في دخول الهدف. 

وأضاف أنه لأول مرة يتحدثون على رحيل محمد صلاح عن ليفربول، معلقا: "المشانق متعلقة لمحمد صلاح في بريطانيا"، لافتا إلى أن محمد صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

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