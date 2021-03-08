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نهاد أبو القمصان: "الراجل لو جاب طفل من الشارع هيسجله.. والمرأة تسجن" (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:55 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن المادة 82 من مسودة قانون الأحوال الشخصية بها أن الرجل يثبت النسب بإقرار أبوته لمجهول النسب، متابعة: "الرجل لو جاب طفل من الشارع القانون هيسجله"، مطالبة بالعدالة بوجود قاعدة ثابتة في حالتين الرجل والمرأة.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن القانون يتعامل مع النساء باحتقار شديد، موضحًا أن القانون لا يُسال الرجل على وثيقة الزواج فيسجله الأبن فورًا، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لا يعرف الأمهات ولم ينصفها، مشيرة إلى أنه تم تقدير المرأة في الأغاني فقط، العلاقة بين المرأة وأطفالها وزوجها قانونيًا بدأ في الأربعينات من القرن الماضي جاء في المراسيم الملكية.

وتابعت: "هناك تنظيمان في العلاقة بين الأم وأبناءها كالولاية على النفس وعلى المال، ولاية على النفس تكون مسئولة على حياة الطفل، ويتم محاكمة الأم حال تعرض الطفل لحادث"، موضحة أن حادث وفاة الطفل الذي تم تركه على السرير تم الحكم في القضية على الأم بسنتين مقابل سنه للزوج.

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