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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 8-3-2021، بعد أن تعرض لخسائر فاضحة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

 أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر  جرام الذهب  عيار 21 سجل 750 جنيهًا للجرام.
 سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 642.9 جنيه.
سعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا.
 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.

 كد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن انخفاض الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، وان الصعود والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا والانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار، حيث إنه يتأثر بالأزمات ويرتفع في هذه الفترات، وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة.

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه مع التوصل للقاح كورونا خلق طمئنية، والاقتصاد بدأ في النشاط، كما أن الأسهم الأمريكية بدأت في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الذهب لن يستمر في الانخفاض، حيث إنه وصل لأدنى سعر له، قائلا "اللي عايز يشتري شبكة يشترى والأسبوع المقبل سيبدأ الذهب في الصعود".

وأوضح أن أسعار الذهب ستبدأ في الصعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الانخفاض لم يؤثر على السوق المصري بسبب الحالة الاقتصادية الضعيفة في مصر، موضحًا أن هناك مشغولات ذهبية جديدة وأنخفاض السعر سيجعل المواطنين مقبلين على شراء الذهب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الذهب يستثمر في الذهب الخام لأن ليس بها ضريبة، وهذا الوقت هو المناسب للاستثمار.

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