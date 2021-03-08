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"الأرصاد": لا يوجد فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة القريبة

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصل إلى 24 درجة على القاهرة، بينما تكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء والأربعاء حيث تصل إلى 33 على القاهرة».

وأشار إلى أن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بسبب منخفض جوي صحراوي بشرق ليبيا يمتد تأثيره إلى مصر، مصحوب بنشاط رياح مثير للأتربة خاصة على المناطق الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستتراوح على شمال وجنوب البلاد يوم الأربعاء ما بين 33 و35.

وناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ إلى ارتفاع درجات الحرارة قائلا «الشتاء لم ينته بعد وسيحدث انخفاض في الحرارة مرة أخرى ابتداء من الخميس تصل قيمته إلى 10 درجات لتبلغ 23 درجة».

وأكدمدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة القريبة.

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