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بعد ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد لـ المواطنين: "خدوا بالكم"
الإثنين 08/مارس/2021 - 06:24 ص
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع في درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مناشدًا مرضى الأمراض الصدرية بعدم التعرض للأتربة بشل مباشر.
وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن ارتفاع درجات يرجع إلى منخفض جوي صحراوي متمركز على شرق ليبيا يؤدي إلى كتلة هوائية حارة على مصر.
وأضاف أن انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية الخميس والجمعة والسبت، مناشدًا المواطنين بأن يكونوا حذرين في تخفيف نوعية الملابس، قائلًا: "خدوا بالكم لأن فرق درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 15 درجة مئوية".
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