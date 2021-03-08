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كهربا يعرض خدماته على النصر السعودي واتحاد جدة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة بشأن مستقبل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد فاروق في تصريحات تليفزيونية، أن أحمد يحيي وكيل كهربا، بدأ في تسويق اللاعب خارجيًا تمهيداً لرحيله عن القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الجاري، بعد الأزمة التي شهدتها الفترة الأخيرة بينه وبين بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.
 
وأشار إلى أن وكيل كهربا عرض خدماته على نادي النصر السعودي واتحاد جدة فريقه السابق، لضمه خلال الفترة المقبلة.

 وعرض أحمد يحيى خدمات كهربا على إدارتي النصر واتحاد جدة، للتعاقد معه سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، ليتم عرض الأمر على مجلس إدارة النادي الأهلي.

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