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" بعد محاولة أستهدافة".. معلومات لا تعرفها عن ميناء رأس تنورة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
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تعرضت السعودية منذ قليل لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في بالمملكة، بطائرة مسيرة دون طيار، والمحاولة الأخرى المتعمدة بصاروخ باليستي سقطت شظاياه في الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.

ونرصد لكم في "الفجر السعودي" معلومات لا تعرفها عن ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية خلال السطور القادمة.

يعد ميناء رأس تنورة من أهم المواني في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة القطيف وأكبر ميناء لشحن النفط في العالم، يشحن منه أكثر من 90% من صادرات المملكة العربية السعودية من الزيت الخام والمنتجات المكرره.

كان يعقد في رأس تنورة سوق موسمي للبدو يبيعون به منتجاتهم البسيطة؛ كالأغنام، والدهن والأقط، والصوف ويُعتقد أنه كان يُنعَقد في فصل الربيع من كل عام. حيث كان ينزل الحضر من أهالي دارين إلى رأس تنورة في فصل الشتاء والربيع للتنزه وجمع الفقع وصيد الطيور والأرانب البرية بالبنادق والحبال بنصب الفخاخ. كما يوجد على ساحل رأس تنورة عدد محدود من الحضور الخاصة بصيد الأسماك والتي من أشهرها حضرة ناصر بن لحدان الفيحاني.

  • يعتبر أكبر ميناء لشحن النفط في العالم.
  • يقع الميناء في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة القطيف.
  • يشحن منه أكثر من 90% من صادرات السعودية من الزيت الخام والمنتجات المكرره.
  • يحد ميناء رأس تنورة، قديماً، من الجهة الشمالية عين ماء رحيمة التي كانت مصدر الماء الوحيد للبدو من قبيلة بني هاجر سكان تلك المنطقة في فترة ما قبل ظهور النفط.
  • تبعد هذه العين عن مركز الجمارك العثماني برأس تنورة محل الدراسة قرابة كيلومترين، تقريباً، إلى جهة الشمال.
  • تعتبر ناقلات الزيت في رأس تنورة من أهم الوسائل التي يُشحن فيها الزيت الخام ومنتجاته من اماكن الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
  • ستقبل فرضة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية يومياً حوالي ست ناقلات يبلغ متوسط حمولة الواحدة منها حوالي خمسة وعشرين ألف طن.

 
الأهمية الاقتصادية

  • تعتبر ناقلات الزيت في رأس تنورة من أهم الوسائل التي يُشحن فيها الزيت الخام ومنتجاته من اماكن الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
  • تستقبل فرضة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية يومياً حوالي ست ناقلات يبلغ متوسط حمولة الواحدة منها حوالي خمسة وعشرين ألف طن.
  • تشجن ناقلات رأس تنورة قسماً كبيراً من الزيت الذي تنتجه حقول المملكة العربية السعودية إلى مختلف انحاء العالم، ومنها ما يتجه جنوباً نحو استراليا ونيوزيلاندا، ومنها ما يذهب إلى اوروبا عن طريق قناة السويس، ومنها عابرات المحيط الضخمة التي تمر حول رأس الرجاء الصالح إلى أوروبا وامريكا.

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