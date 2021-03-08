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اليوم.. مجلس الشيوخ ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:37 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الاثنين، والتي ستشهد الدعوة لإجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويضم المجلس 14 لجنة نوعية هي: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري والموارد المائية، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

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