اليوم.. مجلس الشيوخ ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية

يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الاثنين، والتي ستشهد الدعوة لإجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية.



