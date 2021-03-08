في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة الحب الوحيدة فى حياة عادل أدهم التى انتهت بالصدمة



تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عادل أدهم، الذى تألق فى أدوار الشر، وكان يتميز بصوت غليظ وملامح حادة، واستطاع أن يقدم أعمال تخلد ذاكره.



فى ذكرى ميلاده يرصد "الفجر الفني" قصة الحب التى انتهت بالاكتئاب :

في بداية حياة الراحل عادل أدهم، تعرف على يونانية تدعى "ديمترا"، عندما كانت في زيارة لإحدى صديقاتها في مصر ونشأت بينهما قصة حب قوية ورغم اختلاف الثقافات واختلاف أهلها معها بشأن الزواج منه إلا أنها صممت على الزواج من عادل أدهم حتى تزوجته وعاشت معه فى مصر.



وعندما تزوجت منه ظهرت عصبية عادل أدهم التي تمثلت في الضرب والإهانة وعدم الاهتمام والتقدير، ولكن حب ديمترا لعادل أدهم جعلها تتحمله وتصبر عليه حتى يغير من صفاته، وذات مرة عاد عادل أدهم من العمل في وقت متأخراً فعاتبته زوجته وأخبرته بأنها مريضة وتحتاجه بجانبها ولكنه لم يهتم بها، وكانت فى ذلك الوقت حامل في ابنه الوحيد فأهملها وتركها لينام.



وعندما استيقظ من النوم لم يجدها في منزله فتوقع في بداية الأمر أنها ذهبت لشراء شيء ما وأنها ستعود ولكنها لم تظهر بعدها حتى فوجئ باتصال من صديقة زوجته وطلبت منه إلا يبحث عن زوجته لانها سافرت إلى اليونان ولن تعود.



وتزوج عادل أدهم من فتاة أخري تصغره فى السن، وحاول هذه المرة أن يصلح من نفسه وكان يعاملها بكل ود وتقدير، وبعد مرور 25 عام قابل عادل أدهم صديقة زوجته الأولى ديمترا وأخبرته أنها تزوجت وأنها تعيش مع زوجها في اليونان، وأن لديه منها ابن يشبهه كثيراً وسافر عادل إلى اليونان لكى يرى ابنه.



وعندما ذهب توقع أن ديمترا سترفض مقابلته لكنه فوجئ بترحيبه هي وزوجها، وأعطته عنوان ابنه ليذهب لرويته ولكن الشاب أخبره أنه لا يعرف سوى أب واحد وهو زوج أمه الذى قام بتربيته وأحسن معامتله ومعاملتها.



صدم عادل أدهم من ابنه الوحيد ودخل فى صدمة لمدة سنوات، حتى إصابته نوبة اكتئاب، وكانت آخر رحلاته للعلاج فى باريس بعد اصابته بالسرطان، وبعد صراع مع المرض رحل الفنان عن عالمنا عن عمرو ناهز الـ67 عام عام 1996.





