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ظافر العابدين يظهر بلوك جديد مع لميس الحديدي ويكشف أسباب إقدامه على تجربة الإخراج

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق النجم العالمي التونسي ظافر العابدين على خوضه لاول تجربة إخراج للفيلم التونسي " غدوة "مجيباً على سؤال لميس الحديدي حول أسباب ظهوره بلوك جديد بشارب ولحية وطريقة تصفيف مختلفة للشعر قائلاً : "هذا (لوك) الفيلم وسنبدأ التصوير خلال يومين وأنا الان في أخر مرحلة التحضير وأنا متحمس جداً لخوص التجربة وفي شوق كبيرة".

وحول أسباب خوضه لتجربة الاخراج رغم كونه نجم ناجح عالمياً وإقليمياً تابع في لقاء عبر تطبيق " زووم "خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلاً : " هوايه وحلم إنتظرته كثيراً وكنت في إنتظار المنتج المناسب واشعر الان أن ذلك سيتحقق في فيلم " غدوة " خاصة بعد تجربتي الطويلة في التمثيل والتي أكسبتني رؤية ومهارة و خاصة مع توافر السيناريو والقصة فلما لا ؟ لماذا لاأقوم بالتجربة ؟".

واصل: "صحيح أنا في حالة غرام وحب للتمثيل لكن تجربة الاخراج مختلفة كون المخرج يملك عناصر القصة والعمل وهنا يختلف دور المخرج عن صاحب الدور إذا كان ممثلاً حيث يخضع الاخير لرؤية المنتج والمخرج لكن المخرج يكون صاحب الفكرة وهذا ماأحب أن اقدمه من تجربة فيلم " غدوة ".


كاشفاً أنه يخوض تجربة تجربتي الاخراج والتمثيل في أن واحد في فيلمه " غدوة " مشدداً أنه لايخشى من ذلك أن يكون ممثلاً ومخرجاً في ذات الوقت حيث أن معيار النجاح يخضع بالاساس مع الايمان بالقصة والتجربة بالاضافة لتوافر فريق عمل متيمز وهو عنصر ومعيار النجاح".


يذكر أن الفنان التونسي ظافر العابدين يخوض تجربته الأولى كمخرج سينمائي من خلال الفيلم التونسي "غدوة". ظافر العابدين سيشارك في بطولة الفيلم إلى جاتب الإخراج، كما يشارك في الإنتاج وكتابة السيناريو. كان الفنان التونسي قد نشر صورة من حفل الإعلان عن الفيلم، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "بعد أيام بداية تصوير فيلم غدوة... متحمس جدًا لأول تجربة إخراجية".

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