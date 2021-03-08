يوسف الحسيني : هناك المئات من الشهداء قدموا ارواحهم لأجل هذا الوطن (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك المئات من الشهداء الشرطة والجيش من قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن، معقبًا: "سلموا حياتهم برضاء كامل، عشان خاطر احنا نعيش ونتفسح ونروح السينما، ونعمل كل حاجة احنا بنعملها في حياتنا".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، مساء الأحد، أن لديه صديق ضابط في الشرطة نقل إلى الصعيد، فطالبه بالبحث عن واسطة للبقاء في القاهرة، فرفض هذا الأمر، قائلًا: " دا انا طالب نقلي للعريش".



