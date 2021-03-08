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يوسف الحسيني : هناك المئات من الشهداء قدموا ارواحهم لأجل هذا الوطن (فيديو)
الإثنين 08/مارس/2021 - 02:36 ص
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك المئات من الشهداء الشرطة والجيش من قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن، معقبًا: "سلموا حياتهم برضاء كامل، عشان خاطر احنا نعيش ونتفسح ونروح السينما، ونعمل كل حاجة احنا بنعملها في حياتنا".
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن لديه صديق ضابط في الشرطة نقل إلى الصعيد، فطالبه بالبحث عن واسطة للبقاء في القاهرة، فرفض هذا الأمر، قائلًا: " دا انا طالب نقلي للعريش".
ولفت إلى أن صديقه بعد قضاء خدمته في الصعيد لمدة عامين، فوجئ أن صديقه نقل إلى العريش في عز "المعمعة"، معقبً:" في حد ممكن يقول أنت عايز تطبل للجيش والداخلية، يعني المفروض اسكت يعني،... أنت متخيل دولة من غير شرطة لا تحكمه ضوابط فيتحول إلى جريمة، او مجتمع بلا جيش فيسير نهل كل من هب ودب "
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