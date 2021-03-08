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عاجل.. الصحفي إسلام الكحلي يغادر قسم شرطة الهرم

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن الصحفي إسلام الكحلي، انتهى من إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة الهرم، وغادر ديوان القسم قبل قليل.

كانت أكدت المصادر أنه تم الإفراج عن الصحفي إسلام الكحلي بموقع درب، في الاتهامات الموجهة له بالانضمام لجماعة إرهابية.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمرشح على مقعد النقيب لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، إن السعي للإفراج عن الزملاء المحتجزين احتياطيًا، ليس مناسبة انتخابية، ولا هو جهد عارض، بل هو "واجب" دائم، يقوم به في كل الأوقات، وفي كل موقع كان.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سعى للإفراج عن عدد من الزملاء خلال العامين الماضيين، عندما تولى منصب نقيب الصحفيين الدورة المنقضية، ونجح في الإفراج عن 8 من الزملاء، وهم: "هشام جعفر، عادل صبري، عوني نافع، سامح حنين، حسام السويفي، أحمد عبدالعزيز، ناصر عبدالحفيظ، إبراهيم الدراوي".

وأعلن "رشوان" عن مفاجأة سارّة خلال ساعات، تخص عدد من الزملاء المحتجزين احتياطيًا.

وكان قد تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 19 مارس المقبل.

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بوابة الفجر الفجر اسلام الكحلي

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