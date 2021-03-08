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أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق" عبر يوتيوب

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" والتى تحمل عنوان "هو نفس الشوق".


وتقول كلمات الأغنية: "هو نفس الشوق في قلبي .. وبحلاوته وبعذابه .. يظهر ان الشوق يا قلبي .. عمره ما يفارق صحابه .. والسهر .. اه م السهر .. يتعب عيوني والاماني والحنين يجوا يزوروني".


يذكر أن أغنية "هو نفس الشوق" من كلمات اسامة مصطفى، والحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وميكس - ماسترينج : امير محروس، قيادة اوركسترا : هاني فرحات، وتسجيل موسيقى - صوت انغام : خالد سند، وإستوديو MAS.

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