يوسف الحسيني يرد على من يقول أن الإسلام ضد المرآة (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك مجموعة من الأقاويل للأسف الشديد، تتحدث ببلاهة بأن الإسلام ضد المرأة، أو ضد تمكين المرأة.



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن الرسول عندما بدأ يدعو الناس إلى الإسلام، فقامت ليلى بنت عبد الله بالدخول إلى الإسلام، وذهبت إلى الرسول، وأخبرته بأن الناس قاموا بتسميتها بالشفاء، لأنها كانت تعالج الناس بالأعشاب، وسألته عن حرمة هذا الأمر، فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم.



ولفت إلى أن عمر من الخطاب طلب من هذه السيدة عندما أصبح خليفة للمسلمين، بأن تكون العاملة على السوق، معقبًا: " يعني كانت رئيس جهاز حماية المستهلك بالمعنى المتعارف عليه... أول رئيس لجهاز حماية المستهلك للإسلام كانت سيدة".



