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إصابة النائبة سولاف درويش بفيروس كورونا
الإثنين 08/مارس/2021 - 12:25 ص
محمد ضوه
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أعلنت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأصدرت النائبة بيانا على صفحتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي بالفيس بوك، جاء فيه: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)، سيتم إلغاء اللقاء الجماهيري للمواطنين، وذلك نظرا لإصابتي بفيروس كورونا، أسأل الله أن يشفي جميع مرضانا.
وتفاعل رواد الصفحة مع إعلان الإصابة، داعين الله أن يشفيها، ويمن عليها بالنجاة من الفيروس.
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