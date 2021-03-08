Advertisements

إصابة النائبة سولاف درويش بفيروس كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلنت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت النائبة بيانا على صفحتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي بالفيس بوك، جاء فيه: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)، سيتم إلغاء اللقاء الجماهيري للمواطنين، وذلك نظرا لإصابتي بفيروس كورونا، أسأل الله أن يشفي جميع مرضانا.

وتفاعل رواد الصفحة مع إعلان الإصابة، داعين الله أن يشفيها، ويمن عليها بالنجاة من الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر اصابة نائبة

أخبار تهمك

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ أقل من ساعتين

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 7 ساعات

صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

كهربا يعرض خدماته على النصر السعودي واتحاد جدة

منذ أقل من ساعة

خاص- الكشف عن موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للأهلي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

منذ ساعة و نصف

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. الصحفي إسلام الكحلي يغادر قسم شرطة الهرم

منذ 43 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

منذ ساعتين

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

11:59 م

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

11:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟