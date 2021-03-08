راغب علامة: "الرئيس السيسي حوّل مصر إلى جنة"







كشف الفنان راغب علامة عن أكثر الشخصيات التى أثرت فيه، حيث قال" أكثر الشخصيات التى أثرت فيا "غاندى" والسلمية التى يمتلكها".



وتابع خلال استضافته مع الإعلامية سمر يسري فى برنامج "ليك يوم، "وكان هناك رجل سياسي أسس حزبا فى لبنان، وقاموا بمحاكمته واغتياله فى نفس اليوم، وبالمناسبة أنا لم أنتمِ لأى حزب، ولكن هذا الرجل الذى كان يدعى أنطون سعادة كان رجلا قوميا، وأنا معجب بفكره لأننى أكره العنصرية".



وأشار إلى أنه معجب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السيسي، حوّل مصر إلى جنة وباتت تشهد تطورًا في عهده.



يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.