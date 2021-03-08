Advertisements

راغب علامة: "الرئيس السيسي حوّل مصر إلى جنة"

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements



كشف الفنان راغب علامة عن أكثر الشخصيات التى أثرت فيه، حيث قال" أكثر الشخصيات التى أثرت فيا "غاندى" والسلمية التى يمتلكها".

وتابع خلال استضافته مع الإعلامية سمر يسري فى برنامج "ليك يوم، "وكان هناك رجل سياسي أسس حزبا فى لبنان، وقاموا بمحاكمته واغتياله فى نفس اليوم، وبالمناسبة أنا لم أنتمِ لأى حزب، ولكن هذا الرجل الذى كان يدعى أنطون سعادة كان رجلا قوميا، وأنا معجب بفكره لأننى أكره العنصرية".

وأشار إلى أنه معجب بالرئيس عبد الفتاح  السيسي، مشيرًا إلى أن السيسي، حوّل مصر إلى جنة وباتت تشهد تطورًا في عهده.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر راغب علامة السيسي

أخبار تهمك

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ 34 دقيقة

كهربا يعرض خدماته على النصر السعودي واتحاد جدة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 9 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 8 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص- الكشف عن موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

راغب علامة يهدي الممرضات والممرضين أغنية "إنتوا أملنا"

متحديا فيروس كورونا.. راغب علامة في نزهة خلوية مع أصدقائه

راغب علامة لـ"السياسيين": ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأحفادكم"

راغب علامة: "مناظر الناس على أبواب المخابز مؤلم ومخجل"

راغب علامة ينتقد اتباع الزعامات الطائفية بلبنان بعد سيطرتهم على المازوت المدعوم

"الفجر الفني" يكشف عن أول تعاون بين الشاعر إيهاب عبد العظيم وراغب علامة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟