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الإسماعيلي يكشف تطورات أزمة ملعب مباراة الأهلي
الإثنين 08/مارس/2021 - 12:25 ص
حسام مجدي
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أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الاسماعيلي ان اتحاد الكرة لم يرد بالايجاب او السلب بنقل مباراة الاهلي ولم يتم الرد علينا في ملعب المباراة ورغبتنا.
وقال وحيد في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد الى ان الادارة طلبت مواجهه الأهلي بملعب المكس وفي النهاية كان الرد بملعب برج العرب.
وتابع، أن الادارة لا تريد تصدير المشاكل قبل المباراة مؤكدا احترامه الكامل للأهلي ولا ازمة معه في هذا الامر.
وأضاف، أن الادارة تريد خوض المباراة في الاسماعيلية ولا ازمة لنا للعب في القاهرة بمباراة العودة.
وأتم، انه يريد توضيح من اتحاد الكرة عن سبب نقل مباراة الاهلي لملعب برج العرب وفي الموسم المقبل لن نتنازل عن مواجهه الأهلي في الاسماعيلية.
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