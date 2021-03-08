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عمرو أديب مدافعا عن فريدة الشوباشي: "مفيش أي مبرر للتنمر بالست"

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من حالة التنمر بإصابة النائبة فريدة الشوباشي بفيروس كورونا، قائلا: "الناس لما بتتعب بتحتاج دعم، وليس تنمر".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الشوباشي أصيبت بكورونا مثلها مثل أي شخص، مضيفا: "مفيش أي مبر أنك تتنمر بالست، أو تتمنى لها السوء، هى عملت لكم إيه.. اتعلموا الفروسية حاربوا الناس وهى واقفة على رجلها".

وأضاف مخاطبا المتنمرين بالنائبة فريدة الشوباشي، "متبقاش خسيس وجبان.. إحنا بني آدمين مش حيوانات"، متمنيا الشفاء لها، وللكابتن رضا عبدالعال، والغعلامي وائل الإبراشي.

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