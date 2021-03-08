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ابنة يوسف شعبان تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدها قبل وفاته

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت سايناي ابنة النجم الراحل يوسف شعبان، عن أسرار لأول مرة تخص والدها ووالدتها وقصة تعارفهما وزواجهما، حيث قالت: أنا ليا 3 أخوات من والدى، وكانوا معاصرين له طول الوقت، وهما اللى كانوا أولى يكونوا هنا، وأنا مكنتش موجودة علطول بحكم إنى كنت مسافرة مع أسرة والدتى دايما.

وأضافت سايناي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي: "وأنا صغيرة كنت بروح معاه الأستوديو أحيانا ومرة كان مسافر في تصوير في اليونان وقعدت معاه 5 أيام، كان وقت حلو جدا".

وتابعت "وأنا بحب له حاجات كتير وبالأخص القديم، وبالذات اللى بيكون طالع شقى فيه؛ لأن ابتسامته جميلة، فكنت بحب أدواره في "بائعة الجرايد"، ومسلسل "الشهد والدموع" و"رأفت الهجان".

وتحدثت عن لحظات والدها الأخيرة حيث قالت: "جالي خبر إنه تعبان ومصاب بكورونا، وإنه خلاص أوشك على الدخول في غيبوبة، وروحت المستشفى، لكن للأسف كان خلاص فقد وعيه، وأنازعلانة أنه فقد وعيه قبل ما أشوفه بس أكيد كانت روحه حاسة بيا، وآخر حاجة قالها لى "خلي بالك من نفسك وابقي طمنيني عليكي".

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