السيد النجار يعلن دعمه لـ عمرو بدر و'البلشي' و'عبدالحفيظ' بانتخابات الصحفيين

أعلن الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، دعمه لعدد من المرشحين، بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وهم: "محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، خالد البلشي"، مؤكدًا أنهم في صدارة قائمة المرشحين لمقاعد العضوية الأكثر إخلاصًا للمهنة ولخدمة الزملاء، وهم دائمًا في مقدمة الصفوف في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، والحريات العامة للمواطنين والوطن.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هؤلاء الزملاء يشرفون أي موقع نقابي، يكرمهم الزملاء باختيارهم لشغله، فهم ضمائر تسعى بالحق، وكل منهم نموذج للنقابي المتفاني في خدمة مهنته وزملائه ووطنه.

وتابع: "صوتي لهم، والقائمة تكتمل مع التعرف على باقي المرشحين".

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.



