موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي لايبزيج الألماني مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش ارينا الدولي بالمجر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



