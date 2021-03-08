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هاني الناظر يكشف علاقة مرقة الدجاج بالسرطان

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، ما يتردد بشأن أن مرقة الدجاج تسبب الإصابة بالسرطان، مشيرا إلى أنه كلام غير علمي. 

وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن العلم لم يتوصل بعد لسبب حدوث مرض السرطان، لافتا إلى أن ما يتردد بشأن أن تسخين الطعام في الميكروويف يسبب أيضا السرطان "كلام تخريف".

وثمن البيان الذي أصدرته وزارة الصحة وتحذيرها من تناول الأطعمة عالية الدهون، مشيرا إلى أنه يستهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

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هاني الناظر مرقة الدجاج بوابة الفجر الفجر السرطان

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