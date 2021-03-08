هاني الناظر يكشف علاقة مرقة الدجاج بالسرطان

نفى الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، ما يتردد بشأن أن مرقة الدجاج تسبب الإصابة بالسرطان، مشيرا إلى أنه كلام غير علمي.





وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن العلم لم يتوصل بعد لسبب حدوث مرض السرطان، لافتا إلى أن ما يتردد بشأن أن تسخين الطعام في الميكروويف يسبب أيضا السرطان "كلام تخريف".



