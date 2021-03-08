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الأرصاد تُحذر مرضى الأمراض الصدرية من طقس الأيام المقبلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مناشدًا مرضى الأمراض الصدرية بعدم التعرض للأتربة بشل مباشر.

وكشف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، عن أن ارتفاع درجات يرجع إلى منخفض جوي صحراوي متمركز على شرق ليبيا يؤدي إلى كتلة هوائية حارة على مصر.

وأضاف أن انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية الخميس والجمعة والسبت، مناشدًا المواطنين بأن يكونوا حذرين في تخفيف نوعية الملابس، قائلًا: "خدوا بالكم لأن فرق درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 15 درجة مئوية".

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