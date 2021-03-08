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حسام الزناتي يكشف عن أزمة في عقود لاعبي الجونة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، أنه لم يتردد في قبول منصب المدير الرياضي بفريقه الحالي.

وقال الزناتي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى ان صياغة عقود لاعبي الجونة كان بها أزمات تتعلق بالحوافز لأنها كانت شخصية وليست جماعية .

وأضاف، أنه لا يفكر في مشاركة فريقه في بطولات افريقيا لانها لا تمثل له أي شيء او اضافات.

وتابع، أن البعض يتحدث عن طموح فريقه في المشاركة ببطولة أفريقيا دون دراسة الأمر جيدا 

وأتم، أن البعض يرى مشاركة الفريق في بطولة أفريقيا إنجاز من باب الحفظ فقط دون ترجمة حقيقية لذلك على أرض الواقع .

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